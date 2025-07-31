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Football.ua разом із betking представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, який пройде 31 липня та розпочнеться о 22:00.

У Белграді визначиться доля однієї з путівок до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій — Партизан прийматиме Олександрію після перемоги 2:0 у першій грі. Українська команда опинилась у складному становищі, однак ще не сказала останнього слова. А от сербський клуб спробує не повторити помилок минулих сезонів і втримати перевагу на власному полі.

ЧЕТВЕР, 31 ЛИПНЯ, 22:00. СТАДІОН ПАРТИЗАН, БЕЛГРАД (СЕРБІЯ). ГОЛОВИЙ АРБІТР — ГЕНРІК НАЛБАНДЯН (АРМЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — КИЇВСТАР ТБ. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0 / ВІДЕО

Партизан підходить до цього матчу з солідним гандикапом і чималим тиском — у разі поразки клуб ризикує другий рік поспіль залишитись без єврокубків. Попри статус фаворита і гучне ім’я, "чорно-білі" вже вилетіли з Ліги Європи, поступившись АЕКу з Ларнаки, причому зробили це вдома. До цього серби вилітали з кваліфікацій й від Динамо Київ і Гента — тож стабільністю на євроарені Партизан похизуватись не може.

Головна перевага сербів — атака: реалізація, яка зіграла вирішальну роль у першій грі, та глибина складу. Але оборона — слабке місце команди, що можна сказати й проросійські настрої деяких активних її фанатів. Партизан дає грати супернику, особливо під тиском, і саме тут може бути шанс для українців. На руку команді Срджана Благоєвича грає й атмосфера стадіону — на трибунах очікується повний аншлаг, адже гостьові вболівальники відсутні. Утім, ця атмосфера має бути мотивацією й для олександрійців — особливо у разі "інцидентів", яких, сподіваємося, все ж удастся уникнути.

Олександрія ж приїздить до Белграда не як жертва, а як команда з великою місією. Попри поразку в першому матчі, українці володіли ініціативою: більше володіли м'ячем (59%), частіше били по воротах (20 проти 13), подали 11 кутових. Але всі ці цифри втратили сенс через низьку реалізацію — футбол не математика. Водночас гра в атаці, дисципліна й темп у першій грі були на доволі належному рівні, що залишає певний простір для оптимізму.

Ще одним викликом для Олександрії є кадрові зміни — команда пережила прихід нового тренера, а також втратила кількох лідерів міжсезоння. Попри це, новий наставник Кирило Нестеренко зумів зберегти ігровий баланс — тепер потрібно показати характер і нарешті показати результат. Можливо, саме це стане фундаментом для камбеку. Головне — не боятись грати першим номером навіть на чужому полі. Ще більш головний аспект — цю гру першим номером якось конвертувати у голи.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають гравці сербської команди. Так, на перемогу Партизана можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Олександрії оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.