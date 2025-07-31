Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють сербський Партизан та Олександрія.

Сербський Партизан та Олександрія зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Стамбулі.

Срджан Благоєвич, після перемоги в першій грі (2:0), залучив до стартового складу Марко Мілошевича у воротах, тоді як Драгоєвич розташується в центрі поля.

Кирило Нестеренко, у свою чергу, використав із перших хвилин Козака в центральному трикутнику.

Партизан: М. Мілошевич — Роганович, Джуржевич, Сімич, Стойкович — Драгоєвич, Угрешич, Карабельов — Б. Костич, Й. Мілошевич, Тріфунович.

Запасні: Крунич, А. Костич, Натхо, Вукотич, Калулу, Сек, Захід, Петрович, Йованович, Мілич, Янкович, Алілович.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Козак, Шостак, Мишньов — Безерра, Амарал, Цара.

Запасні: Долгий, Макаренко, Ухань, Ковалець, Булеца, Кулаков, Жота, Смирний, Боль, Прокопенко.



Гра Партизан — Олександрія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.