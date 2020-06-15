Турция

Впервые с тех пор, как в турецкой Суперлиге играет 18 команд, за семь туров до финиша в первой тройке турнирной таблицы нет ни одного из трех стамбульских грандов.

Периодические провалы для Галатасарая, Бешикташа и Фенербахче не такая уж редкость, однако не так часто они проваливаются одновременно.

В нынешнем сезоне впервые в истории турецкой Суперлиги с тех пор, как в ней выступает 18 команд и начисляется три очка за победу, нет ни "львов", ни "орлов", ни "канареек" после 27-ми туров чемпионата — сообщает ОРТА.

Фенербахче идет седьмым (43 очка), Бешикташ — пятым (44), и оба рискуют остаться без еврокубков.

В первую тройку по итогам 27-го тура мог подняться Галатасарай (50), но проиграл на выезде Ризеспору и отстает от Сивасспора на 2 очка, а от Истанбул Башакшешира и Трабзонспора — на 6.