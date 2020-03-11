Футболисты испанского клуба боятся играть против римлян.
Севилья, Getty Images
11 марта 2020, 13:51
Футболисты Севильи отказываются проводить домашний матч с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает портал Calciomercato.
Игроки нервионцев боятся встречаться с "волками" из-за эпидемии коронавируса в Италии и сообщили о своем беспокойстве руководству клуба. Некоторые из футболистов также отказываются выступать в Ла Лиге.
Из-за закрытия воздушного сообщения между Италией и Испанией футболисты Ромы будут вынуждены сначала прилететь в португальский город Фару, а оттуда на автобусе добираться до Севильи.
Матч Севилья – Рома в Лиге Европы запланирован на четверг, 12 марта.
Ранее сообщалось, что Хетафе отказывается лететь в Италию на матч с Интером.
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