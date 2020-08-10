Лига Европы

Вашему вниманию котировки на четвертьфинальный поединок.

Специалисты компании Parimatch практически не сомневаются в том, что Шахтер сможет одолеть Базель в 1/4 финала Лиги Европы.

Коэффициент на победу чемпиона Украины составляет 1,84, выигрыш швейцарской команды оценивается в 4,20, а ничья может увеличить ставку на этот исход в 3,90 раза.

Матч Шахтер — Базель состоится во вторник, 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе Ауф Шальке. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Следить за событиями матча вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.