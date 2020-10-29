Лига Европы

Любителей футбола ожидает интересный поединок украинской команды в рамках еврокубков.

Заря сойдется в противостоянии с Брагой в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы. Данный матч состоится 29 октября на Славутич-Арене в Запорожье и пройдет при поддержке зрителей на стадионе.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 19:50, а непосредственно сам матч – в 19:55.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 30 октября на телеканале Футбол 2 в 11:20 по киевскому времени, а также на телеканале Футбол 1 в 16:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего противостояния португальскую Брагу.