Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Заря сойдется в противостоянии с Брагой в поединке пятого тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у португальского клуба более высокие.

Так, на потенциальную победу Браги коэффициент составляет 1,79, а вероятность успеха Зари оценивается показателем 4,50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,95.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Заря победит и ТМ 2.5: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,40.

Напомним, матч Заря — Брага состоится в четверг, 29 октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи.