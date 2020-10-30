Лига Европы

Наставник Зари высказался о поражении от Браги в поединке Лиги Европы.

Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2. Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник поделился эмоциями от результата этого матча и высказался о многочисленных упущенных моментах своих подопечных во втором тайме.

"Проиграли очень хорошей команде, техничной. У Браги очень хорошие футболисты, сыгранные. Очень жаль, что в первой пятиминутке остались в раздевалке, а не вышли на поле. После двух пропущенных мячей сбросили груз и начали играть. Было чувство, что это наш максимум. То, что проходит в УПЛ, не проходит в Лиге Европы, а сразу наказывается острым моментом или голом".

"Наиграли на голы, но наше исполнение и Браги отличается. В то же время у меня не может быть больших претензий к команде, я не могу ее ругать. Желание было, хотелось, игралось, были моменты и хороший комбинационный футбол, к которому мы всегда стремимся. Но качество соперника было выше".

"Единственный камень в наш огород – почему включились после 0:2, а не с первых минут. Почему не работали так, как в последние 60 минут. С каждой минутой уходила вера, что мы вернемся в игру. Гол на последней минуте – витаминка, но не таблетка, после которой мы ожили. Есть грань, которую мы не можем переступить и забить. Нам не хватает этого".

"Почему не выпустил Гладкого вначале? Саша– живой человек. Мы его берегли, хотим, чтобы он помогал нам на протяжении долгого времени. Эти полчаса, которые он сыграл... Мы на него рассчитывали, нам хотелось иметь парня, который стоит в штрафной. Но проиграли мы не из-за этого. Наши ресурсы и Браги — в этом мы уступаем", — заявил Скрипник в эфире программы "Шлях до Гданська".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua.