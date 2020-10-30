Лига Европы 30 октября 2020, 01:30 Кто был лучшим игроком Зари в матче с Брагой? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "мужиков" в минувшем поединке Лиги Европы. Заря - Брага, фото ФК Заря Луганск 30 октября 2020, 01:30 Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2, не сумев после перерыва реализовать большинство своих опасных моментов. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста луганского клуба в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua. Команды Брага Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте