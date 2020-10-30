Лига Европы

Португальский специалист прокомментировал победу над луганчанами.

Главный тренер Браги Карлуш Карвальял поделился своим мнением о результате матча с Зарей (2:1) в матче второго тура Лиги Европы.

"Мы знали, что матч будет сложным, против качественной команды. Мы смогли воспользоваться слабыми качествами соперника, что меня радует. Это была сложная победа, не похожая на матч с АЕКом. Мы показываем большой характер в необходимый момент, мы набрали три очка.

Еще ничего не достигнуто. Брага должна набирать очки, нам нужно 9-10 очков для прохода в следующий раунд", – приводит слова Карвальяла официальный сайт португальского клуба.

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