Лига Европы

Защитник Зари высказался о поражении от Браги в поединке Лиги Европы.

Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2. Защитник луганского клуба Виталий Вернидуб поделился эмоциями от результата этого матча и высказался о многочисленных упущенных моментах своих подопечных во втором тайме.

"Ужасно вошли в игру, очень плохо. Все планировали по-другому. Пропустили два гола, надо было что-то менять, больше атаковать. Соперник пытался ловить нас на контратаках. Изначальный план полностью не сработал".

"В моменте с первым голом была моя персональная ошибка: шла подача, я на мгновение отпустил игрока. Паулинью — высокого уровня футболист, он такие моменты щелкает. Моя индивидуальная недоработка привела к голу".

"Моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. Мало что получалось впереди. Тяжело что-то говорить. Владение – это хорошо, но надо больше остроты и надежнее играть в обороне. Тогда мы сможем набирать очки".

"Были нюансы и помимо реализации: ошибки, которые допускали защитники, в том числе и я в индивидуальных единоборствах", — заявил Вернидуб в программе "Шлях до Гданська".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua.