Лига Европы

Форвард Браги высказался о победе над Зарей в матче Лиги Европы.

Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2, не сумев после перерыва реализовать большинство своих опасных моментов. Нападающий португальского клуба Паулинью поделился эмоциями от результата этой встречи.

"Мы смирились с тем, что после перерыва нам придется играть от обороны. Второй тайм выдался для нас более сложным, ведь мы побеждали со счетом 2:0, а соперник искал возможности забить".

"Тренерский штаб Зари отправил в атаку много футболистов. Было сложно выходить из обороны, но нам удалось выстоять и удалось сохранить важнейшую победу", — приводит слова Паулинью Record.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua.