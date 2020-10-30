Лига Европы

Хавбек Браги высказался о победе над Зарей в матче Лиги Европы.

Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2, не сумев после перерыва реализовать большинство своих опасных моментов. Нападающий португальского клуба Нико Гайтан поделился эмоциями от результата этой встречи.

"Думаю, этот был конкурентоспособный поединок, как это обычно и происходит в еврокубках. Наша команда была сильной. Очень рад вернуться на поле и помочь Браге забитым мячом. Благодарю болельщиков за поддержку, которую я получил в период восстановления от травмы. Команда всегда помогала мне и настраивала морально, чтобы я как можно скорее вернулся".

"Всегда важно побеждать, добыли важнейшие три очка в матче с Зарей и теперь опережаем их на шесть набранных пунктов. Думаю, это хороший результат, однако это только начало нашего пути", — приводит слова Гайтана официальный сайт Браги.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua.