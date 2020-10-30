Лига Европы

Защитник Зари высказался о поражении от Браги в поединке Лиги Европы.

Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2. Защитник луганского клуба Денис Фаворов поделился эмоциями от результата этого матча и высказался о многочисленных упущенных моментах своих подопечных во втором тайме.

"Пропущенные два мяча от Браги в начале матча — холодный душ для нас. Тяжело начинать матч, пропуская два мяча".

"Что не удалось? Если бы мы забили гол гораздо раньше — дальше у нас бы все пошло. Не помню, чтобы у них было много моментов. А мы свои не реализовали", - сказал Денис Фаворов в программе Футбол News.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua.