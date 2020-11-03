Лига Европы

Министерство охраны здоровья лишило Зарю поддержки в матче Лиги Европы.

Во время матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против АЕКа Заре будут помогать только "родные" стены Славутич-Арены, а болельщиков на стадион не пустят — сообщил официальный сайт бронзового призера чемпионата Украины.

Клуб обратился в министерство охраны здоровья Украины с просьбой разрешить провести поединок со зрителями, однако получил отказ.

Также принято решение о сокращении количества представителей СМИ, освещающих матч.

Поединок Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало в 22:00.