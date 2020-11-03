Лига Европы

На матч Зари в Лиге Европы получила назначение бригада под руководством Уильяма Коллама.

На матче третьего тура группового раунда Лиги Европы между Зарей и АЕКом будет работать шотландская бригада арбитров — сообщил официальный сайт луганского клуба со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен Уильям Коллам, а помогать ему будут лайнсмены Дэвид Макгичи и Шон Карр. Четвертый арбитр — Николас Уолш.

Обязанности делегата УЕФА исполнит Бартош Ласки (Польша), а судейского наблюдателя — Антонио Дамато (Италия).

Ранее сообщалось, что Заря и АЕК сыграют без зрителей.

Поединок Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало в 22:00.