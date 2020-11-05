Лига Европы

Хавбек АЕКа высказался о следующем поединке Лиги Европы против луганского клуба.

Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоится в Запорожье на Славутич-Арене.

Украинский полузащитник греческого клуба Евгений Шахов поделился эмоциями от возвращения на родину и высказался о главном тренере Массимо Каррере, который не сможет присутствовать на матче с Зарей по состоянию здоровья.

"В последний раз играл в Запорожье за сборную Украины с эстонцами. Эмоции только позитивные. Вернулся домой, на протяжении долго времени не приезжал. Рад вернуться и сыграть очередную игру".

"Отсутствие главного тренера? Конечно, думаю, его будет не хватать. Мы привыкли, что наставник всегда должен быть рядом, но такие обстоятельства. Думаю, его помощники выполнят свою работу и помогут нам", — заявил Шахов в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.