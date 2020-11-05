Лига Европы

Центрбек АЕКа высказался о следующем матче Лиги Европы против луганского клуба.

Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоится в Запорожье на Славутич-Арене. Украинский защитник греческого клуба Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от грядущего матча.

"В последний раз в Запорожье был, кажется, на полуфинале Кубка Украины Заря — Днепр. Я тогда не играл, но был на трибунах. Мы проиграли, но перед этим в чемпионате выиграли. Двоякие воспоминания".

"Заря – очень серьезная команда. Мы соответственно к ней относимся. Результаты – одно дело, другое – игра, которую они показали против Браги".

"Они действуют смело за счет коротких и средних передач, всегда стараются разыгрывать мяч в центре. Мы все анализировали и только матч покажет, насколько хорошо мы подготовились", — сказал Чигринский в комментарии для программы Футбол NEWS.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Ранее Дмитрий Чигринский назвал главным преимуществом Зари ее линию атаки.