Лига Европы

Команда украинца обыграла Зарю.

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал победу своего клуба в рамках группового этапа Лиги Европы против луганской Зари (4:1).

"Поздравляю всех, мы добились большой победы и показали, на что способны. Но теперь важно отправиться в Салоники и победить Арис! Это все, о чем мы должны думать", — цитирует Чигринского SDNA.

Отметим, Дмитрий Чигринский отыграл весь поединок против Зари. До этого он восстанавливался от травмы бицепса и пропустил три игры.

Видео голов и обзор матча Заря — АЕК можно смотреть на Football.ua.