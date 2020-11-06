Лига Европы

Футболист — о матче против луганчан.

Полузащитник греческого АЕКа Евгений Шахов поделился своими впечатлениями об игре против луганской Зари в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (1:4).

"Не могу сказать, что было так легко, как может казаться по счету. Скажу, что мы реализовали свои моменты, удачно сыграли впереди, хорошо выходили в контратаки после того, как отбирали мяч. Хорошо сыграл наш нападающий. Ну в целом, Заря контролировала и мяч, и игру, но мы сумели реализовать свои моменты", — сказал Шахов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее игру прокомментировал и центрбек АЕКа Дмитрий Чигринский. Смотрите также видео голов и обзор матча Заря — АЕК.