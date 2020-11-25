Лига Европы

Игрок Зари поделился мнением о предстоящем поединке Лиги Европы.

Полузащитник луганской Зари Артем Громов поделился ожиданиями от будущей игры Лиги Европы против греческого АЕКа.

"Как любые спортсмены, мы хотим покинуть поле, взяв победу. В прошлом туре АЕК показал наши слабые стороны, мы их очень детально изучили, провели работу над ошибками и завтра постараемся показать достойную игру. Хотим сыграть в свое удовольствие и с позитивным результатом уйти с поля".

"Мы стараемся поддерживать позитивную атмосферу в коллективе, у нас это получается. Все работают на максимум, отдаются полностью команде и игре. Если мы будем поддерживать такое состояние в команде, то результат 100% придёт. Рассчитываем начать показывать позитивные результаты уже завтра".

"Поражение в Запорожье уже в прошлом, достаточно времени прошло, чтобы забыть об этом. Завтра мы выйдем с новыми силами, всё будет по-другому. Тогда мы сыграли не в свою полную силу, но завтра мы покажем совершенно другую игру", — приводит слова Громова официальный сайт Зари.

Напомним, что в трех стартовых матчах ЛЕ Заря потерпела три поражения, и сейчас занимает последнее место в своей группе.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между АЕК и Зарей состоится в четверг, 26 ноября.