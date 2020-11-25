Лига Европы

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера рассказал о готовности команды к матчу против Зари.

Массимо Каррера считает, что матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы против Зари может стать для АЕКа решающим в борьбе за выход в плей-офф.

"Завтрашняя игра имеет для нас решающее значение, – цитирует тренера официальный сайт АЕКа. – Не стоит думать, что это будет легкая прогулка, несмотря на счет первого матча против Зари".

"Мы должны как следует настроиться, чтобы сразу навязать сопернику свою игру. Естественно, мы учтем особенности игры Зари, но цель от этого не поменяется — нам нужна победа".

"У нас нет каких-то приоритетов. Мы одинаково относимся ко всем турнирам и любым матчам. Только настраиваясь на победу в каждом поединке, можно выигрывать турниры".

Матч АЕК — Заря состоится в четверг, 26 ноября. Начало в 19:55 по киевскому времени.

После трех туров Заря занимает последнее место (0 ояков), а АЕК идет третьим (3 очка), отставая на 3 пункта от Браги и на 6 — от Лестера.