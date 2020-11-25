Лига Европы

Менеджер луганской Зари ответил на вопросы журналистов накануне выездного матча Лиги Европы Европы против АЕК.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своими мыслями о предстоящей игре 4-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого АЕК.

"Любая игра — это конечно же возможность себя проявить, сыграть качественно. После поражения дома шансы на выход из группы очень малы, но каждая игра — это вызов для ребят, мы хотим побороться и показать себя на высшем уровне. Мы играем на выезде, но мы настраиваемся только на победу".

"Определенные поправки после матча, который прошел в Запорожье, конечно есть. Грубо говоря, завтра у нас будет второй тайм противостояния, первый мы проиграли. Мы собираемся показать игру лучше, чем она была в Запорожье, ликвидировать те ошибки, которые были. Теперь мы знаем более детально соперников, но и так же они нас смогли изучить детальнее".

"Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть прекрасный город, сыграть на отличном стадионе и уехать домой ни с чем. Завтра ключевая игра, мы хотим пополнить свою копилку максимумом очков. Играешь не каждый год против таких сильных европейских команд. Мы к этому стремились, мы сейчас здесь для того, чтобы показывать хороший футбол и, главное, результат", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, что луганская Заря проиграла три стартовых матча группового этапа Лиги Европы и на данный момент занимает последнее место в группе.

Матч между АЕК и Зарей состоится в четверг, 26 ноября. Начало встречи в 19:55.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.