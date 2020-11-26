Лига Европы

Нападающий открыл счет во втором тайме.

Заря в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к греческому АЕК.

Подопечные Виктора Скрипника смогли открыть счет во второй половине игры благодаря точному удару Артема Громова.

Видео гола:

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