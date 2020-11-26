Лига Европы 26 ноября 2020, 21:41 Громов вывел Зарю вперед в матче против АЕК Нападающий открыл счет во втором тайме. 26 ноября 2020, 21:41 Заря в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к греческому АЕК. Подопечные Виктора Скрипника смогли открыть счет во второй половине игры благодаря точному удару Артема Громова. Видео гола: Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android! Переходи по ссылке и будь в тренде! Люди Артем Громов Команды АЕК Афины Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте