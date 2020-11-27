Лига Европы

Ставрос Василантонопулос высказался о поражении от Заря в рамках Лиги Европы.

Заря отправилась в гости к афинскому АЕКу, где добыла разгромную победу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Защитник греческого клуба Ставрос Василантонопулос прокомментировал результат этого поединка.

"Удаление Шахова стало ключевым моментом матча с Зарей. Мы пытались найти свою игру. Теперь нас ждет следующий важный матч, двигаемся дальше. Мы атаковали, не закрывались в обороне. Хотели забить, а в итоге лишь пропустили больше. Плохой день", — приводит слова Василантонопулоса Gazzetta.gr.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча АЕК — Заря вы можете на Football.ua.

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