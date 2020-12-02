Лига Европы

Главный тренер Зари поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги Европы.

Менеджер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящую игру своей команды в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, в которой луганский клуб сыграет против Лестера.

"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют нам мыслить позитивно. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение. Всё зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но всё решается исключительно на поле.

Игра в Греции показала, что мы провели хорошую работу над ошибками и всё-таки смогли сыграть и достичь результата несмотря ни на что. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше. Завтра новый вызов, новый расклад, постараемся играть на максимуме.

Дима Хомченовский, Ловро Цвек и Агрон Руфати, к сожалению, не смогут нам помочь. Руфати ещё не может восстановиться после приезда со сборной, у него мышечная травма. Виталий Вернидуб также не будет играть из-за перебора карточек. Все остальные футболисты готовятся, хотят выйти и показать свой максимум.

Если сравнивать наши чемпионаты, то прослеживается колоссальная разница. Но график у нас совпадает, они играют так же часто, с такими же промежутками. Предыдущая игра с Лестером была первой в Лиге Европы, открывала групповой этап. Настрой соперника был хороший и к подготовке они подошли серьёзно, учитывая тот факт, что они играли дома. Тогда они свою задачу выполнили, да и на сегодняшний день они, наверное, также выполнили свою задачу. У нас есть надежда, что соперник будет не очень сильно готовиться к нашей игре, и у нас будут шансы. Все ребята, которые играют в составе соперника, достойны уважения, но мы ни в коем случае их не боимся, а хотим играть на равных. Мы хотим показывать ту игру, в которую умеем и можем играть", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, что обыграв в предыдущем матче Лиги Европы греческий АЕК (3:0), Заря сохранила шансы на выход в плей-офф турнира.

Матч Заря – Лестер состоится в четверг, 3 декабря. Начало поединка в 19:55.