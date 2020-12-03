Лига Европы

Football.ua представляет вашему вниманию анонс пятого тура Лиги Европы между Зарей и Лестером.

Заря примет на своем поле Лестер, подопечные Виктора Скрипника попытаются отобрать очки у грозного соперника из Англии.

Заря – Лестер

Четверг, 3 декабря, 19:55. Славутич-Арена, Запорожье. Эспен Эскос (Норвегия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Луганчане в пятом туре Лиги Европы будут противостоять именитому сопернику из Англии – Лестеру. Возможно, в АПЛ "лисы" сейчас не на передовых позициях, но тем не менее, как сказал форвард Зари Александр Гладкий: "Вы сами прекрасно понимаете, в каком чемпионате играет наш соперник". О том, что класс и уровень футболистов несопоставим говорить не приходится.

Заре необходимо продемонстрировать запредельную мотивацию, желание, а также выложиться на все 200% и уповать на удачу. Только в этом случае Заря действительно сможет рассчитывать на позитивный исход для себя. Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции отметил, что очень хорошо, что команда пока еще имеет теоретические шансы на выход из группы. По словам наставник луганчан, это сильно упрощает его работу с точки зрения мотивации и настроя команды на игру. Также Скрипник сказал, что надеется на то, что будущий соперник не особо серьезно отнесется к предстоящей встрече, поскольку Лестер практически уже решил свою задачу.

Из потерь отмечаем дисквалификацию Виталия Вернидуба. Он точно не поможет своей команде. Также Заря не сможет в этом матче рассчитывать на Цвека, Хомченовского и Руфати. Вроде как, и не особо много, но учитывая короткую "скамейку" в Заре, то и эти потери могут стать ощутимыми.

Статистика личных встреч

В истории противостояний этих команд только одна встреча – игра в Англии, которую Заря проиграла со счетом 0:3.

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua