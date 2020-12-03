Лига Европы

Турецкий защитник вновь отправится в лазарет.

Чаглар Сеюнджю получил повреждение в начале поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы против Зари.

Турецкий защитник покинул поле уже на 17-й минуте из-за проблем с мышцей. Его место занял Фофана.

Отметим, что Сеюнджю буквально накануне поединка против луганчан восстановился после разрыва отводящей мышцы, из-за которой был вне игры с начала октября.

Матч Заря — Лестер начался в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.