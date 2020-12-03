Турецкий защитник вновь отправится в лазарет.
Чаглар Сеюнджю, getty images
03 декабря 2020, 21:07
Чаглар Сеюнджю получил повреждение в начале поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы против Зари.
Турецкий защитник покинул поле уже на 17-й минуте из-за проблем с мышцей. Его место занял Фофана.
Отметим, что Сеюнджю буквально накануне поединка против луганчан восстановился после разрыва отводящей мышцы, из-за которой был вне игры с начала октября.
Матч Заря — Лестер начался в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.