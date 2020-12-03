Лига Европы

Хавбек Зари высказался о победе над Лестером в матче Лиги Европы.

Заря сенсационно обыграла Лестер в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, однако потеряла математические шансы на выход в следующую стадию турнира. Полузащитник луганского клуба Егор Назарина поделился эмоциями от результата данного матча.

"Всегда приятно побеждать в Лиге Европы. Вдвойне приятнее — обыгрывать такие команды. Наша цель и мечта сегодня была – заработать три очка. Все рады, по другому быть не может. С одной стороны, тяжелый матч, но после такой победы сил еще больше – хочется играть. Мы проделали большую работу, ребята молодцы. Мы добились того, о чем мечтали".

"Можно было предположить заранее, что Лестер отдаст мяч. Эта команда уже решила задачу выхода из группы. Мы видели, что играл не основной состав, поэтому были полностью готовы. Нашей задачей было владение мячом, игра первым номером... Так и получилось".

"Брага победила в параллельном матче? Ну, ничего. Всегда приятно принимать участие в Лиге Европы, играть с такими командами, это для нас опыт. Будем ехать в Брагу только за победой. Они нас обыграли здесь, а мы попытаемся сделать это там", — заявил Назарина в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Заря — Лестер вы можете на Football.ua.

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