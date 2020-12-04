Лига Европы

Защитник "лисов" дал комментарий после матча.

Заря в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы минимально обыграла Лестер на своем поле. Рикарду Перейра считает, что нужно поработать над ошибками и в следующий раз предстать в лучшем виде.

"Я думаю, что это было тяжелое поражение, потому что у нас были шансы забить, и мы были на высоте, когда они забивали. Нам трудно принять это поражение, мы его не заслужили, но мы должны извлечь уроки и быть лучше в следующий раз.

Мы находимся в лучшем положении, чем Брага. У нас есть домашняя встреча, которую мы должны выиграть, чтобы занять первое место в группе", — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Заря — Лестер вы можете на Football.ua.