Лига Европы

Защитник Лестера высказался о результате матча с Зарей в Лиге Европы.

Заря сенсационно обыграла Лестер в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, однако потеряла математические шансы на выход в следующую стадию турнира. Крайний защитник "лис" Рикарду Перейра поделился эмоциями от результата данного матча.

"Нам трудно смириться с поражением от Зари, ведь после пропущенного гола мы играли на высочайшем уровне. Думаю, мы не заслужили такой результат, но это определенно станет для нас уроком, чтобы в следующий раз мы добились большего успеха".

"Конечно, игра была бы другой, если бы забили. Ундер имел шанс в концовке матча спасти для нас ничью, но их вратарь сделал отличный сейв. Подобные моменты нужно реализовывать".

"В Лиге Европы мы находимся в лучшем положении, чем Брага, так что это положительный момент. У нас осталась однако игра дома против АЕКа, которую мы должны выиграть, чтобы обеспечить первое место в группе", — приводит слова Перейры официальный сайт Лестера.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Заря — Лестер вы можете на Football.ua.

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