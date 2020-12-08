Лига Европы

Рефери Даниель Стефански назначен на матч Лиги Европы с участием украинской команды.

Официальный сайт УЕФА обнародовал данные по предстоящему матчу Брага — Заря.

Так, главным судьей встречи Лиги чемпионов назначен польский рефери Даниель Стефански. Его ассистентами станут Давид Голис и Кжиштоф Мырмус. Четвертый судья — Дамиан Силвестжак.

Подопечные Виктора Скрипника проведут встречу под наблюдением Стефански впервые. В международной карьере 43-летнего рефери уже было 17 матчей в рамках Лиги Европы и два — в Лиге чемпионов. Из украинских клубов он пересекался только с киевским Динамо, в домашней игре "бело-синих" против пражской Славии (2:0), в рамках квалификации двухлетней давности.

Поединок Брага — Заря пройдет 10 декабря в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги Европы. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.