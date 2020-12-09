Лига Европы

Фулбек Браги высказался о следующем матче Лиги Европы против Зари.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы луганская Заря, потерявшая шансы на выход в плей-офф турнира, отправится в гости к Браге. Правый защитник португальского клуба Витор Тормена поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Очень хорошо, что мы гарантировали себе выход в следующий этап Лиги Европы, однако мы будем играть только на победу. Мы знаем, насколько важно занять первое место в группе. Нужно применять то, что мы делаем, на практике. Выйдем на поле только с целью победить".

"Последнее поражение в чемпионате Португалии нас никак не пошатнуло, а придало еще больше сил перед матчем против Зари. Никто не любит проигрывать, это была сложная игра. Хотим показать всем, что умеем побеждать в ответственный момент", — приводит слова Тормена официальный сайт Зари.

Напомним, матч Брага — Заря состоится в четверг, десятого декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого матча вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.