Лига Европы

Фулбек луганского клуба высказался о результате матча заключительного тура Лиги Европы.

Заря завершила выступления в еврокубках гостевым поражением от Браги в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Защитник луганского клуба Денис Фаворов прокомментировал результат данной встречи.

"Был открытый футбол. Из-за этого у наших ворот и у ворот соперников возникали моменты. Мне кажется, что мы заслужили, чтобы забить пару мячей".

"Неоднозначные эмоции так, как мы плохо начинали еврокубковую кампанию, поздно включились и уже не смогли выйти из группы".

"Будем стараться выйти в Лигу Европы в следующем году и сделаем все, чтобы не допускать таких ошибок как в этом сезоне", — заявил Фаворов в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Брага — Заря вы можете на Football.ua.