Фулбек луганского клуба высказался о результате матча заключительного тура Лиги Европы.
Денис Фаворов, ФК Заря Луганск
11 декабря 2020, 19:04
Заря завершила выступления в еврокубках гостевым поражением от Браги в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Защитник луганского клуба Денис Фаворов прокомментировал результат данной встречи.
"Был открытый футбол. Из-за этого у наших ворот и у ворот соперников возникали моменты. Мне кажется, что мы заслужили, чтобы забить пару мячей".
"Неоднозначные эмоции так, как мы плохо начинали еврокубковую кампанию, поздно включились и уже не смогли выйти из группы".
"Будем стараться выйти в Лигу Европы в следующем году и сделаем все, чтобы не допускать таких ошибок как в этом сезоне", — заявил Фаворов в программе Футбол NEWS.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Брага — Заря вы можете на Football.ua.