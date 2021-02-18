Лига Европы

Стартовала реализация билетов на домашний еврокубковый поединок украинского клуба.

Шахтер начал реализацию билетов на домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби, об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сообщается, что продажа пройдет в несколько этапов. Приоритетное право покупки будет предоставлено традиционно у самых преданных болельщиков "горняков".



На первом этапе (с 18 февраля) приобрести билеты на матч с тель-авивским Маккаби могут владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно с 10-процентной скидкой. При этом каждому покупателю разрешено приобрести не более двух билетов в один руки.



На этом же этапе приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый обладатель подписки получит доступ к приобретению билетов в своем мобильном приложении. Также в этот период билеты смогут приобрести болельщики, посетившие матч с Интером.



На втором этапе (с 20 февраля) стартует свободная продажа билетов. Билеты будут доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении.

Вашему вниманию стоимость билетов на матч Шахтер — Маккаби:

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;

The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Sky Box: 6 000–10 000 гривен.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на матч Динамо — Брюгге.

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