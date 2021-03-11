Лига Европы

Хавбек "горняков" высказался о римском клубе накануне еврокубковой встречи.

Полузащитник Шахтера Тете ответил на вопросы о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

"Рома — очень сильная команда. Просмотрели все их последние матчи. Это будет велика и интересная игра. Постарались подготовиться наилучшим образом. У них очень организованная команда, они очень сильны в своих атаках.

Постараемся их нейтрализовать и воплотить в игру свою стратегию, чтобы добиться хорошего результата. Думаю, в составе "Ромы" все игроки важны. Не хочу выделять кого-то одного.

Мы должны играть против команды, они действительно сильны. Нет смысла сравнивать "Рому" и "Интер". Они совершенно разные. Серия А состоит из сильных команд. К каждой команде мы по-разному готовились.

Критика болельщиков? Это нормально — такое часто случается в футболе. Ничего страшного в этом нет. Мы сильные, подготовились, постараемся одержать победу", — приводит слова Тете ютуб-канал "горняков".

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции поделился своими ожиданиями о будущем противостоянии.

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