Лига Европы

Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Лиги Европы.

В ответном матче 1/ 2 финала Лиги Европы Рома примет Манчестер Юнайтед в надежде если и не пробиться в финал, то доказать, что катастрофа в Манчестере была следствием лишь печального стечения обстоятельств.

Рома — Манчестер Юнайтед

Четверг, 6 мая, 22:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 2:6

Очень трудно найти какие-то аргументы, которые может предъявить сопернику команда, проигравшая в первом матче с разницей в 4 мяча. А если еще и учесть текущее состояние дел в Роме, то, пожалуй, и вообще невозможно.

Да, можно предположить, что известие о том, что в следующем сезоне с командой будет работать "великий и ужасный" Жозе Моуриньо, должно вдохновить футболистов, а кого-то из них подстегнуть в оставшихся матчах сезона показать себя с лучшей стороны. Однако общее угнетенное состояние после провала на всех фронтах, да еще и катастрофическое положение с кадрами не дает поводов для оптимизма.

Можно сказать, что команде не повезло в Манчестере, когда уже в первом тайме Паулу Фонсека был вынужден сделать три замены из-за травм, и на вторую половину матча остался без возможности варьировать состав. И надо отдать должное гостям, которые первую 45-минутку смогли даже выиграть.

Но будем откровенны, римлянам откровенно повезло в четвертьфинале, и они, по большому счету, вообще не должны были добраться до противостояния с МЮ.

Что касается ситуации с кадрами, то клуб подтвердил, что закончен сезон для вратаря Пау Лопеса, получившего травму на Олд Траффорд — ему сделана операция. Точно не сыграет еще одна жертва первого матча — Спинаццола, а третий, замененный в Манчестере, Верету, имеет небольшой шанс выйти на поле, но вряд ли в стартовом составе.

Также в лазарете пребывают Диавара, Карлес Перес, Педро и Эль-Шаарави. Дзаньоло пока в процессе восстановления формы после второй операции, и если и сможет сыграть в нынешнем сезоне, то не раньше Евро-2020.

Учитывая все перечисленные моменты, не удивительно, что в Серии А Рома накануне проиграла Сампдории.

Из положительных моментов — восстановился после травмы Бруно Перес и отбыл дисквалификацию Манчини.

Что касается Манчестер Юнайтед, то тут как никогда уместен термин "все в шоколаде". Да, манкунианцам не удалось в нынешнем сезоне задержаться в Лиге чемпионов, но это уже было давно (хотя и правда).

В АПЛ МЮ уверенно идет в зоне Лиги чемпионов, в Лиге Европе, если на команду Солскьяера на обрушится какая-то кара небесная, в четверг поздно вечером она получит статус финалиста.

Даже сорванный фанатами матч чемпионата Англии против Ливерпуля тоже можно расценить как плюс: отдых и отсутствие потенциально травмоопасного противостояния с заклятым оппонентом.

Так что в лазарете "красных дьяволов" на данный момент нет никого, кроме Мартиаля и Джонса.

И в сложившейся ситуации для тренера наиболее важным вопросом является выбор состава, так, чтобы и не нагрузить некоторых сверх меры, а другим представить возможность приобрести дополнительную игровую практику.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Рома — 14;

Манчестер Юнайтед — 8;

Интересные факты

– Победная серия Манчестер Юнайтед в Лиге Европы составляет 4 матча.

– Манчестер Юнайтед выиграл у Ромы 4 последних матча во всех турнирах.

– Манчестер Юнайтед забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Лиги Европы.

– Рома 23 раза проигрывала в первом поединке двухматчевых еврокубковых дуэлей и 8 раз прошла в следующий раунд.

– Из предыдущих 24-х двухматчевых еврокубковых дуэлей, в которых была добыта победа в первом поединке, Манчестер Юнайтед 19 раз прошел дальше.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Лопес, Дзаньоло, Спинаццола, Педро, Калафиори, Эль-Шаарави, Верету — Мартиаль, Джонс.

Слова

Паулу Фонсека, главный тренер Ромы:

"Будем реалистами: выиграть 4:0 крайне сложно. Но в футболе порой случаются вещи, которые всем кажутся невозможными".

"В пользу соперника говорит результат первого матча, к тому же они будут явно свежее нас. Но это не значит, что мы не будем стремиться к победе. Мы выйдем на поле сражаться".

Оле-Гуннар Солскьяер, главный тренер Манчестер Юнайтед:

"У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал. МЮ, сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон. Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке".

"Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической "девятки". Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее".