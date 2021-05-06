Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Лиги Европы.
В ответном матче 1/ 2 финала Лиги Европы Рома примет Манчестер Юнайтед в надежде если и не пробиться в финал, то доказать, что катастрофа в Манчестере была следствием лишь печального стечения обстоятельств.
Рома — Манчестер Юнайтед
Четверг, 6 мая, 22:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 2:6
Очень трудно найти какие-то аргументы, которые может предъявить сопернику команда, проигравшая в первом матче с разницей в 4 мяча. А если еще и учесть текущее состояние дел в Роме, то, пожалуй, и вообще невозможно.
Да, можно предположить, что известие о том, что в следующем сезоне с командой будет работать "великий и ужасный" Жозе Моуриньо, должно вдохновить футболистов, а кого-то из них подстегнуть в оставшихся матчах сезона показать себя с лучшей стороны. Однако общее угнетенное состояние после провала на всех фронтах, да еще и катастрофическое положение с кадрами не дает поводов для оптимизма.
Можно сказать, что команде не повезло в Манчестере, когда уже в первом тайме Паулу Фонсека был вынужден сделать три замены из-за травм, и на вторую половину матча остался без возможности варьировать состав. И надо отдать должное гостям, которые первую 45-минутку смогли даже выиграть.
Но будем откровенны, римлянам откровенно повезло в четвертьфинале, и они, по большому счету, вообще не должны были добраться до противостояния с МЮ.
Что касается ситуации с кадрами, то клуб подтвердил, что закончен сезон для вратаря Пау Лопеса, получившего травму на Олд Траффорд — ему сделана операция. Точно не сыграет еще одна жертва первого матча — Спинаццола, а третий, замененный в Манчестере, Верету, имеет небольшой шанс выйти на поле, но вряд ли в стартовом составе.
Также в лазарете пребывают Диавара, Карлес Перес, Педро и Эль-Шаарави. Дзаньоло пока в процессе восстановления формы после второй операции, и если и сможет сыграть в нынешнем сезоне, то не раньше Евро-2020.
Учитывая все перечисленные моменты, не удивительно, что в Серии А Рома накануне проиграла Сампдории.
Из положительных моментов — восстановился после травмы Бруно Перес и отбыл дисквалификацию Манчини.
Что касается Манчестер Юнайтед, то тут как никогда уместен термин "все в шоколаде". Да, манкунианцам не удалось в нынешнем сезоне задержаться в Лиге чемпионов, но это уже было давно (хотя и правда).
В АПЛ МЮ уверенно идет в зоне Лиги чемпионов, в Лиге Европе, если на команду Солскьяера на обрушится какая-то кара небесная, в четверг поздно вечером она получит статус финалиста.
Даже сорванный фанатами матч чемпионата Англии против Ливерпуля тоже можно расценить как плюс: отдых и отсутствие потенциально травмоопасного противостояния с заклятым оппонентом.
Так что в лазарете "красных дьяволов" на данный момент нет никого, кроме Мартиаля и Джонса.
И в сложившейся ситуации для тренера наиболее важным вопросом является выбор состава, так, чтобы и не нагрузить некоторых сверх меры, а другим представить возможность приобрести дополнительную игровую практику.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Рома — 14;
Манчестер Юнайтед — 8;
Интересные факты
– Победная серия Манчестер Юнайтед в Лиге Европы составляет 4 матча.
– Манчестер Юнайтед выиграл у Ромы 4 последних матча во всех турнирах.
– Манчестер Юнайтед забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Лиги Европы.
– Рома 23 раза проигрывала в первом поединке двухматчевых еврокубковых дуэлей и 8 раз прошла в следующий раунд.
– Из предыдущих 24-х двухматчевых еврокубковых дуэлей, в которых была добыта победа в первом поединке, Манчестер Юнайтед 19 раз прошел дальше.
Ориентировочные составы
Не сыграют: Лопес, Дзаньоло, Спинаццола, Педро, Калафиори, Эль-Шаарави, Верету — Мартиаль, Джонс.
Слова
Паулу Фонсека, главный тренер Ромы:
"Будем реалистами: выиграть 4:0 крайне сложно. Но в футболе порой случаются вещи, которые всем кажутся невозможными".
"В пользу соперника говорит результат первого матча, к тому же они будут явно свежее нас. Но это не значит, что мы не будем стремиться к победе. Мы выйдем на поле сражаться".
Оле-Гуннар Солскьяер, главный тренер Манчестер Юнайтед:
"У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал. МЮ, сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон. Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке".
"Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической "девятки". Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее".
прогноз 0:2