Дніпровський Дніпро-1 розпочне виступи в Лізі конференцій УЄФА з номінально домашнього протистояння в Кошице проти нідерландського АЗ Алкмар.

Олександр Кучер, у порівнянні з перемогою над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Рубчинського до центральної вісі, тоді як новачок Амаш знову зіграє ліворуч в атаці.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Піхальонок, Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Довбик, Амаш.

Запасні: Рибак, Юрчук, Балулі, Громов, Логінов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.

АЗ Алкмар: Верхюлст — Хацидіакос, Беукема, Деккер, Керкез — Класі, Д. де Віт, Рейндерс — Ев’єн, Одгор, ван Бредероде.

Запасні: Віндаль-Єнсен, Вестервелд, Сугавара, Копмейнерс, Барасі, Лахдо, Базур, Ванхеусден, де Йонг, М. де Віт.

Гра Дніпро-1 — АЗ Алкмаар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.