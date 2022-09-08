Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та нідерландський АЗ Алкмаар.
Фарес Балулі, фото СК Дніпро-1
08 вересня 2022, 20:46
Дніпровський Дніпро-1 розпочне виступи в Лізі конференцій УЄФА з номінально домашнього протистояння в Кошице проти нідерландського АЗ Алкмар.
Олександр Кучер, у порівнянні з перемогою над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Рубчинського до центральної вісі, тоді як новачок Амаш знову зіграє ліворуч в атаці.
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Піхальонок, Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Довбик, Амаш.
Запасні: Рибак, Юрчук, Балулі, Громов, Логінов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.
Запасні: Віндаль-Єнсен, Вестервелд, Сугавара, Копмейнерс, Барасі, Лахдо, Базур, Ванхеусден, де Йонг, М. де Віт.
АЗ Алкмар: Верхюлст — Хацидіакос, Беукема, Деккер, Керкез — Класі, Д. де Віт, Рейндерс — Ев’єн, Одгор, ван Бредероде.
Гра Дніпро-1 — АЗ Алкмаар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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