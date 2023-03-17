Ліга Європи

Давід Ганцко поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Захисник Феєнорда Давід Ганцко прокоментував перемогу своєї команди матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (7:1).

"Ми дуже щасливі. Це приголомшливий результат. У нас все пройшло ідеально. Також було багато голів з-за меж штрафного майданчика. Ми довго тримали м'яч, а потім забивали.

Це трохи нагадало мені гру в Лізі Європи, коли ми грали вдома зі Штурмом, було багато голів. Минулого тижня ми мали набагато більше володіння м'ячем, ніж сьогодні, але ми підготувалися до високого пресингу, і коли ми отримували м'яч, вони були більш відкриті, щоб ми могли їх покарати.

У чвертьфіналі будуть дві великі гри. Нашою метою було перемогти Шахтар, і ми дуже щасливі. Може, це і не схоже, але Шахтар справді гарний суперник", — наводить слова Ганцко прес-служба УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.