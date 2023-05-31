Ліга Європи

Онлайн-трансляція фіналу другого за значимістю єврокубкового турніру.

Сьогодні, 31 травня, відбудеться матч фіналу Ліги Європи, в якому зустрінуться іспанська Севілья та італійська Рома.

Матч пройде у Будапешті на Пушкаш Арені. Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу турніру Севілья розібралася із ПСВ, Фенербахче, МЮ та Ювентусом. Рома у свою чергу обіграла Зальцбург, Реал Сосьєдад, Фєєнорд і Баєр.

Щодо особистих зустрічей, то між собою команди провели чотири матчі, один з яких у Лізі Європи. У двох матчах сильнішою була Севілья, в одному — Рома.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Севілья — Рома:

Більше того, в Україні матч між Севільєю та Ромою покаже платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Севілья — Рома відбудеться сьогодні, 31 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.