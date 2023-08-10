Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють празька Славія та дніпровський Дніпро-1.

Празька Славія та дніпровський Дніпро-1 зіграють у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на полі Еден Арени.

Їндржих Трпишовські вирішив використати з перших хвилин Масопуста праворуч у захисті, тоді як Юречка долучиться до трійки атакувальних півзахисників.

Олександр Кучер, після перемоги над житомирським Поліссям (2:1), залучив до стартового складу Сватка в центр оборони, тоді як на лівому фланзі захисту зіграє Кравець, а Філіппов посяде місце на вістрі атаки.

Славія: Коларж — Масопуст, Огбу, Голеш, Провод — Зафейріс, Дорлі — Шранц, Лінгр, Юречка — ван Бурен.

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тіджані, Хитіл, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, Юрасек, Пуділ.



Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков — Філіппов.