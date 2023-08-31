Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 20:00.

У рамках другого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи луганська Зоря вдома прийме чеську Славію із Праги, яка вже дуже добре знайома українським вболівальникам.

Зоря — Славія Прага

Четвер, 30 серпня, 20:00. Арена Люблін, Люблін (Польща). Головний арбітр – Жером Брісар (Франція).

Зоря поступилася в першому матчі Славії з рахунком 0:2, продемонструвавши доволі невдалу гру. Команда зі столиці Чехії домінувала на протязі практично всього матчу і не дала створити багато моментів попереду колективу Ненада Лалатовича.

Клуб спробує відігратися на арені в Любліні. Можливо, вдасться не повторити шлях Дніпра-1.

Український колектив вже гарантував собі прийнамні участь на груповому етапі Ліги конференцій, проте хочеться дещо більшого. Поки що під керівництвом нового тренера команда стартувала у новому сезоні в УПЛ.

Вони розпочали кампанію із поразок Руху, Кривбасу та дві нічиїх проти Олександрії і Минаю. Двічі в цих матчах було видалення. Джордан та Ілля Гулько отримували червоні картки. Потрібно виправляти ситуацію у лізі.

Можливо, зміна тренера дозволить зарядитися хорошою енергією та перемогти. На це буде покладатися багато надій.

В єврокубках Зоря ніколи не зустрічалася із представниками Чехії. А ось празький колектив навпаки потрапляв на українські команди. У розіграші Ліги чемпіонів-2000/01 поступилися Шахтарю у третьому кваліфікаційному раунді (0:2, 1:0), а 18 років потому на цій же стадії київському Динамо. Ну і, звісно, не забуваємо про поєдинки із Дніпром-1 і Зорею зараз.

Зоря жодного разу не проходила раунд плей-оф у Лізі Європи, вилітаючи від Феєнорда, Легії, Лейпцига, Еспаньйола та Рапіда. Сподіваємося, цього разу буде вдаліше.

Орієнтовні склади:

Зоря: Турбаевський — Кирюханцев, Снурніцин, Джордан, Вантух — Мишньов, Батагов, Дришлюк — Антюх, Герреро, Волошин.

Славія: Коларж — Массопуст, Огбу, Голеш, Провод — Дорлі, Зафейріс — Юречка, Лінгр, Шранц — ван Бурен.

Форма команд:

Статистика зустрічей: