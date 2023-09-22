Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 22:00.

Амстердамський Аякс у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Марсель (3:3).

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Боржеса, а за 11 хвилин Бергейс подвоїв перевагу голландців. Проте ще до перерви "провансальці", які напередодні залишилися без головного тренера, змогли відігратися завдяки голам у виконанні Клаусса та Обамеянга.

На початку другого Тейлор вивів Аякс уперед, але й Марсель відповів, а Обамеянг оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аякс — Марсель в 1 турі Ліги Європи УЄФА:

Аякс — Марсель 3:3

Голи: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 — Клаусс, 23, Обамеянг, 38, 78.

Аякс: Гортер, Соса, Гато, Шутало, Гоеї, Тейлор, Тахірович (Вос, 46), Бергейс (ван ден Бомен, 85), Бергвейн (Медич, 90+3), Броббі (Акпом, 85), Боржес (Авіла, 90+3).

Марсель: Лопес, Лоді (Балерді, 80), Мбемба, Жиго, Клос, Кондогбіа (Вітінья, 65), Ронж'є, Унаї, Аріт (Муге, 80), Обамеянг (Корреа, 79), Ндіай (Верету, 65).

Попередження: Бергейс, Вос — Жиго.

Вилучення: Вос, 90+1 (друга жовта).