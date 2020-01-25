Украина

Уступая после первого тайма 0:3, Ворскла смогла завершить поединок вничью.

В контрольном поединке против польского ЛКС Лодзь на зимнем сборе в Турции Ворскла добыла непростую ничью.

Первый тайм оказался провальным для полтавчан — на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу поляков. Однако во втором тайме подопечные Юрия Максимова смогли переломить ход матча.

На 62-й минуте счет стал 1:3, на 70-й Артур великолепно исполнил штрафной — 2:3, а итоговый счет был установлен на 82-й минуте — 3:3.

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