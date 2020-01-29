Украина

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал ход зимних сборов команды.

Виктор Коваленко считает, что подготовка к весенней части сезона-2019/20 проходит успешно.

"На первом сборе акцент всегда делается на "физику", – цитирует полузащитника официальный сайт Шахтера. – Но у нас большинство упражнений проходят с мячом, а нужную нагрузку получаем за счет их интенсивности. Также набираем форму через контрольные матчи. Сейчас физически чувствуем себя хорошо и готовы к предстоящим матчам".

В среду, 29 января, Шахтер уступил в спарринге Пролетеру.

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