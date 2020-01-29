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Football.ua подводит итог третьего контрольного поединка донецкого Шахтера на сборах в Турции.

Относительно ранним утром среды, пока украинский болельщик старался добраться до места работы или учебы, в турецкой Анталье уже во всю кипела подготовка к очередному контрольному поединку донецкого Шахтера на одном из футбольных полей спортивного центра "Regnum". Данной встречи изначально не числилось в предварительном перечне противостояний коллектива Луиша Каштру, однако "лишний" повод дать игрокам ближайшего резерва игровую практику всегда приветствуется.

Соперником действующего чемпиона Украины стал коллектив из нижней половины турнирной таблицы текущего розыгрыша сербской Высшей лиги, а, по совместительству, еще и соседа по городу прошлого соперника "горняков" — Войводины, Пролетер. По сути, это был типичный представитель футбола своей страны, который показал на футбольном поле все то, что и можно было от него ожидать: попытка прессинга с первых минут, которую футболистам Шахтера удалось ловко обойти, сменилась игрой с акцентом на контратаки, одна из которых и стала роковой для дончан с точки зрения итогового результата.

Стартовый состав украинского коллектива носил достаточно экспериментальный характер. Лишь Сергей Кривцов и Тете принадлежали к числу тех самых "основных", которые были брошены менять ход поединка против Войводины несколькими днями ранее. К слову, центральный защитник не смог завершить даже основное время первого тайма, попросив о замене за несколько минут до его завершения.

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Остальная когорта исполнителей и должна была стать тем ближайшим резервом, физическое состояние которого тренерский штаб под руководством Луиша Каштру хотел бы проверить в этой встрече. Даже намека на появление большего числа главных действующих лиц Шахтера не было, так что матч против Пролетера в полной мере оказался пространством для самореализации тех игроков, чье будущее в составе донецкой команды только начинает свое формирование, или же тех, для кого этот сбор может стать заключительным.

Обсуждение предлагается начать с позиции голкипера, где по тайму отыграли Алексей Шевченко и Анатолий Трубин. Первая половина была отдана для выступления более взрослого игрока. Шевченко редко вступал в игру, и, по большому счету, в его обязанности вошло отражение лишь двух угроз своим воротам. При этом, причиной для одного из таких эпизодов стал партнер Алексея по команде — Тете. Полузащитник и голкипер не поняли друг друга, от чего передача бразильца назад в створ ворот могла бы завершиться солидным ляпом. Второй эпизод — Шевченко достал из левого верхнего угла плотный удар со средней дистанции.

Во втором тайме место в рамке занял юный Анатолий Трубин. К несчастью, именно на его голову свалился единственный пропущенный Шахтером мяч в этой игре. Запоздалая реакция на удар из-за пределов штрафной стала одной из причин итогового поражения "горняков", а в условиях отсутствия иных серьезных вызовов — ключевой для характеристики выступления Трубина в этой встрече. Диспозиция: второй после Пятова — Шевченко, а уже за ним — Анатолий, остается в силе.

Интересно было наблюдать за игрой фланговых защитников Шахтера в этой встрече с учетом неудачного выступления Игоря Кирюханцева в игре против Войводины. Тренерский штаб искусственно ограничил Маркиньоса Сиприано в активности, поставив на его сторону Владислава Вакулу, который и отвечал за закрытие "бровки" во время атаки. С другой стороны, такой маневр позволил Кирюханцеву показать свой арсенал на противоположном фланге, что вынудило экс-игрока Мариуполя сбросить с себя неуместные оковы, и активно поддерживать наступление своего клуба. Сухой остаток — прогресс в игре Вакулы и Кирюханцева есть, однако доиграть сезон в очередной аренде будет явно нелишним.

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Имела место быть в этой встрече и очередная проба пера со стороны Назария Муравского. Центральный защитник попробовал себя в поочередном взаимодействии в паре с более опытными Матвиенко и Кривцовым, выдержал общий темп встречи, однако допустил несколько позиционных ошибок, а также продемонстрировал отсутствие решительности в эпизоде с голом Радиновича — соперника надо было встречать жестче.

Получил игровой опыт в центре поля и воспитанник академии Артем Бондаренко. Тактическое построение дончан в этой встрече содержало в себе треугольник, с основанием, обращенным в сторону атаки, которое составляла пара Дентиньо – Бондаренко. И если по игре бразильца тяжело давать какие-то оценки — Каштру предпочитает придержать в рукаве вариант с использованием уже привыкшего к внутренней кухне "горняков", то Бондаренко сумел воодушевить своей игрой.

Да, у юного Артема нет должного понимания того, на каких принципах работает механизм "основной" команды Шахтера. Однако это не проблема игрока, который только начинает свой путь во "взрослом" футболе. Это бич всего современного Шахтера. Мы все время говорим о силе и возможностях пресловутых "одиннадцати", которые и формируют лицо клуба таким, каким мы его могли видеть в первой части сезона. А вот что дальше? Разрыв в понимании общекомандной стратегии между Шахтером образца большей части матча с Войводиной, полного игрового времени против Пролетера, а также теми 30-ю минутами встречи с "более рейтинговой" сербской командой, просто не выдерживает критики. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос лежит только внутри черновиков с тактикой Луиша Каштру, однако проблема, что называется, на лицо. В составе Шахтера есть много интересных персоналий, однако безболезненно заменить любого "основного" игрока, увы, не получится.

Отчетливо заметна динамика роста у молодых бразильцев Тете и Маркоса Антонио. Атакующий полузащитник имеет все возможности стать полноценной заменой Марлосу, только с более высокой скоростью передвижения с мячом, если продолжит прогрессировать в том же духе. А по поводу Маркоса Антонио…

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Этот парень может стать чуть ли не главной "жемчужиной" в руках Каштру, если будет получать стабильную игровую практику. Однако на пути Антонио есть одна серьезная проблема. Основная для дончан схема 4-2-3-1 имеет место для размещения пары "полярных" по манере игры опорных полузащитников, однако тот же Алан Патрик уже успел набрать достаточно знаний в игре на оборону, что делает его более конкурентоспособным, нежели любой другой игрок Шахтера, кроме "железно основного" Степаненко. Идеал для Антонио — 4-3-3 и ее производные, однако все предыдущие попытки действующего чемпиона Украины внести изменения в расстановку оканчивались фиаско.

Последним контрольным поединком для донецкого Шахтера в первой части тренировочных сборов станет игра против чешского Словацко, 30 января 2020-го года, в 9:00 по киевскому времени. Возможно, увидим сформированный вариант состава на первый матч против Бенфики от Каштру.