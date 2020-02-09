Украина

Контрольный матч на сборах в Турции против словенской Муры закончился победой Львова.

Очередным соперником ПФК Львов во время подготовки к весенней части сезона-2019/20 стала Мура, занимающая пятое место в чемпионате Словении — сообщил официальный сайт "сине-золотых львов".

Судьба матча была решена в первом тайме, в котором отличились Алваро и Сабино.

В понедельник, 10 февраля, Львов сыграет с Мариуполем, а во вторник, 11 февраля, встретится с армянским Лори. В среду, 12 февраля, команда вернется в Украину.

ПФК Львов — Мура 2:0

Голы: Алваро, 25, с пенальти, Собино, 30.

ПФК Львов (стартовый состав): Пеньков, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесу, Сабино, Алваро, Ренан.

На замены выходили: Сарнавский, Гончар, Кравчук, Бусько, Клименчук, Нич, Ходаковский, Шина, Жонатан, Вельвес и Пернамбуко.

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