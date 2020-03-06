Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал слухи о конфликте с Михайличенко из-за преждевременной замены в игре с Колосом.

Динамо в рамках 21 тура чемпионата Украины встречалось с Колосом. Николай Шапаренко получил место в стартовом составе в том поединке, но был заменен на исходе получаса игры.

Появились слухи, что у молодого полузащитника конфликт с Алексеем Михайличенко, однако Шапаренко опроверг эту информацию в социальной сети.

"Это все выдумка, никогда в жизни не позволял и не позволю себе критиковать тренера, моя работа - выходить на поле и играть в футбол! Это все выдумка непорядочных людей".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Колос.