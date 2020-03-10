Официального подтверждения по игре с чемпионами мира пока что нет.
фото УАФ
10 марта 2020, 19:58
Билетный оператор Ticketsbox сделает болельщикам возврат средств по билетам на матч Польша – Украина, сообщила компания на своей странице в Фейсбуке. Информация о процедуре возврата билетов будет отправлена на электронные адреса, указанные при покупке, в ближайшие дни.
Причиной возврата стало то, что игра Польша — Украина пройдет за закрытыми дверями. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
По матчу с Францией аналогичного обещания пока что нет – билетный оператор ссылается на то, что ожидает официальную информацию. Однако уже после заявления компании стало официально известно, что матч Франция – Украина состоится без зрителей. Причин не возвращать средства за билеты по этой игре нет.
Также пройдет без зрителей и выездной матч Шахтера в Лиге Европы против Вольфсбурга. "Горняки" также вернут средства болельщикам, которые приобрели тикеты на эту игру.