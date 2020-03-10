Украина

Официального подтверждения по игре с чемпионами мира пока что нет.

Билетный оператор Ticketsbox сделает болельщикам возврат средств по билетам на матч Польша – Украина, сообщила компания на своей странице в Фейсбуке. Информация о процедуре возврата билетов будет отправлена на электронные адреса, указанные при покупке, в ближайшие дни.

Причиной возврата стало то, что игра Польша — Украина пройдет за закрытыми дверями. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

По матчу с Францией аналогичного обещания пока что нет – билетный оператор ссылается на то, что ожидает официальную информацию. Однако уже после заявления компании стало официально известно, что матч Франция – Украина состоится без зрителей. Причин не возвращать средства за билеты по этой игре нет.

Также пройдет без зрителей и выездной матч Шахтера в Лиге Европы против Вольфсбурга. "Горняки" также вернут средства болельщикам, которые приобрели тикеты на эту игру.