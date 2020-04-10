Украина

Бывший украинский футболист жаловался на плохое самочувствие.

Экс-полузащитник киевского Динамо Александр Алиев ранее заявил о кашле и температуре после одной из прогулок по Киеву. У украинского футболиста появились подозрения на заражение коронавирусом, поэтому он решил сдал тест на наличие этой болезни в своем организме.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается — 36,9. Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью", — заявил бывший игрок сборной Украины в прямом эфире в Instagram.

Отметим, что Александр Алиев ранее называл коронавирус фейком, поэтому ходил по улицам без маски и общался с людьми.

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